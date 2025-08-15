Belediyeyi aile çiftliğine çeviren Saatçı’nın çocuklarından ilginç istifa çıkışı! İşte CHP tipi likayat

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, zehir zemberek bir açıklama yaparak, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medyadan istifasını duyuran Çerçioğlu CHP'de yaşananları şu sözlerle dile getirdi, "Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır."

Özlem Çerçioğlu istifasının ardından dün AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen programda AK Parti rozetini takarak, siyasi hayatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde AK Parti'de geçireceğini duyurdu.