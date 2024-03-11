“Belediyeyi eş başkanla mı yöneteceksin?”

Sandıklı ve İhsaniye ilçelerinde seçim çalışmalarına katılan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan yoğun bir ilgiyle karşılandı. Arslan Sandıklı'da esnaf ziyareti, İhsaniye'de de Yaylabağı teşkilatının seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.

Arslan yaptığı konuşmada, "Biri çıkmış 'aman başkanım düzelt' diye beni aradı 'sürçülisan ettim' dedi. Diğeri çıkmış 'sözlerimin arkasındayım' diyor ve sonra da kendisine sunulan içerisinde de DEM Partiye kesinlikle tek kelime etmeyeceğini ve kesinlikle eleştirmeyeceğinin garantisinin olduğu bir sözleşmeye imza atıyor. Şimdi soruyoruz Genel Başkanları mı, bu hanımefendi mi yalancı? Bunun takdirini aziz milletimize sunuyoruz. Milletimizi kandıramazsınız, milletimizi aldatamazsınız, milletimize oyun oynayamazsınız" dedi.

"LGBT'LİLERE DESTEK VERİYOR"

Burada konuşan Arslan, "Afyonkarahisar'da daha düne kadar Türk aile yapısının katili olan LGBT ile oturup kalkan malum hanımefendi bugün 'evlatlarınız bize emanet' diyor. LGBT'nin nasıl bir yapı olduğunu bilmeyen yoktur. Erkek erkeğe ve kadın kadına evliliği teşvik eden bu yapı Allah'ın lanetlediği bir yapı olmakla birlikte sapkın bir örgüttür. Bu yapıyı sapkın görmeyen bu zihniyet 'evlatlarınız bize emanet' diyor. Gelecek nesillerimize zehir saçan bir örgüte destek veren bu hanımefendiden idareci değil ancak ve ancak bu zihniyetin içler acısı durumunu yeşerten bir destekçi olur" dedi.

"BELEDİYEYİ EŞ BAŞKANLA MI YÖNETECEKSİN?"

Arslan açıklamasında şunları söyledi; Daha dün Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için DEM Partililerle birlikte yol yürüyen bu hanımefendi, bugün görüyoruz ki asla alamayacağı Afyonkarahisar belediyesini eş başkanla mı yönetecek? Yönetecek ise kamuoyu bundan neden habersiz? İkinci bir ajandası var da biz mi bilmiyoruz? Belli ki dün DEM Parti'ye verdiği desteği siyasi koşullar dolayısıyla inkâr edenler, bugün de Afyonkarahisar belediyesini eş başkanla yönetmeyi hayal ediyor. Bu aziz millet, daha düne kadar başında örtüsü var diye aşağılayan bu zihniyete asla geçit vermeyecektir.