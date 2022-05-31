Belen tava tarifi: Gelinim Mutfakta’ki Belen Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Belen tava tarifi, Gelinim Mutfakta izleyenlerinin gündemindeki yerini aldı. Hatay'ın yöresel lezzetlerinden olan bu tarif basit gibi görünse de püf noktaları yemeğin lezzetinde büyük önem taşıyor. Et yemeklerinde bilindiği üzere ağır ateşte pişmek en önemli püf nokta. Bu tarifi yapmak isteyenler "Belen tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Belen tava tarifi ve detaylar...
BELEN TAVA MALZEMELERİ
700 gram dana kuşbaşı
2 adet kapya biberi
3 adet domates
1 adet soğan
5-6 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
Sıvı yağ
Pul biber
Kekik
Karabiber
Tuz
Öncelikle et, domates, biber ve soğanı iri küpler halinde doğrayın.
Tavayı ocağa alın ve eti ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Etler pişirince fırın tepsisine alın. Üzerine de doğradığınız sebzeleri ilave edin.
Tuz ve baharatları da ekleyin. Tereyağını da eritip yemeğinizin üzerinde gezdirin.
Daha sonra fırına verip yaklaşık 50 dakika kadar pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.