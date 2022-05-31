Belen tava tarifi: Gelinim Mutfakta’ki Belen Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Belen tava tarifi, Gelinim Mutfakta izleyenlerinin gündemindeki yerini aldı. Hatay'ın yöresel lezzetlerinden olan bu tarif basit gibi görünse de püf noktaları yemeğin lezzetinde büyük önem taşıyor. Et yemeklerinde bilindiği üzere ağır ateşte pişmek en önemli püf nokta. Bu tarifi yapmak isteyenler "Belen tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Belen tava tarifi ve detaylar...