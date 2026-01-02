Haberler Yaşam Haberleri BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Ocak 2026 Gelinim Mutfakta altın bilezikleri hangi gelin aldı?
Giriş Tarihi: 2.01.2026 16:34

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta’da 2 Ocak 2026 haftanın final heyecanı yaşandı. Günlerdir süren rekabetin ardından gelinler, 10 altın bilezik için son kez mutfağa girdi. Kayınvalidelerin verdiği puanlarla birlikte haftanın birincisi ve programa veda eden yarışmacı belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta’da kim elendi, kim bilezikleri kazandı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da 2 Ocak 2026 tarihinde haftalık final heyecanı ekranlara geldi. Gelinler, altın bilezik hedefiyle son kez hünerlerini sergilerken, kayınvalidelerin verdiği puanlar yarışmanın kaderini belirledi. Açıklanan sonuçlarla birlikte kazanan ve elenen yarışmacı netlik kazanacak. Peki, Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim bilezikleri kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyu en düşük puanı toplayarak yarışmaya veda eden isim Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde çeyrek altının sahibi Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın finalinde 10 altın bileziği kazanan gelin Miyase oldu.

