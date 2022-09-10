Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca’nın yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yayın tarihi açıklandı!

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Proje tasarımı ve genel hikayesi Oktay Kaynarca ile Onur Tan'a ait olan dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bu noktada izleyiciler, ''Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt arırken resmi açıklama geldi. Yayınlanan 1. bölüm fragmanı ile Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayın tarihi belli oldu. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu…
ATV'nin heyecanla beklenen Ben Bu Cihana Sığmaz dizisinin yayın tarihi, resmi olarak açıklandı. Yayınlanan tanıtımlarda izleyicide büyük merak uyandıran dizi, 20 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyicisi karşısına çıkacak.
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.
Senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmana, "Bir imparator ölecekse, tahtında ölmelidir!" sözleri damga vurdu.
Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm Fragmanı! @Ben Bu Cihana Sığmazam
Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:
Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
20 Eylül Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. İşte o isimler;
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) rol alıyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri, Özbekistan'ın Buhara şehrinde başladı ve İstanbul'da devam ediyor.