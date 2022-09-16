Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor, hangi gün? Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kim, konusu ne?

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları ve konusu ATV seyircileri tarafından araştırılıyor. Oktay Kaynarcalı dizinin yayın tarihi belli oldu. Bunu duyan vatandaşlar, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor sorusunu yöneltiyor. Fragmanla birlikte heyecan daha da arttı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NE ZAMAN BAŞLIYOR? | YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!
ATV'nin heyecanla beklenen Ben Bu Cihana Sığmaz dizisinin yayın tarihi, resmi olarak açıklandı. Yayınlanan tanıtımlarda izleyicide büyük merak uyandıran dizi yayın tarihi hakkında detaylar şöyle;
Ben Bu Cihana Sığmazam 1. bölüm 20 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle izleyicisi karşısına çıkacak.
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizide, aile ilişkileri ve tutkulu aşklar dram seven izleyicilere büyük vaatler sunuyor.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ KONUSU
Yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:
Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ OYUNCU KADROSU
20 Eylül Salı akşamı izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor. İşte o isimler;
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf),
Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) rol alıyor.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLDİ?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimleri, Özbekistan'ın Buhara şehrinde başladı ve İstanbul'da devam ediyor.