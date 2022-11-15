Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile (BBCS) Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm izle

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 9. yeni bölümüyle ATV ekranlarından diziseverlerin izlemesine sunuluyor. Dizinin yeni bölümünü ATV canlı yayın bağlantısıyla internet üzerinden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 9. bölüm canlı izle linki ve özet detayları şöyle;
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"Haybeye mi koyduk ulan seni Sabit'in yanına?"
Cezayir'den intikam almak isteyen Sabit, Suna'nın ölüm fermanını imzalamıştır ancak kurşunlara Kurban'ın oğlu Şamil hedef olur. Şamil ölüm kalım savaşı verirken Cezayir'in kızı Suna ise duygusal bir sarsıntı geçirir.
Bu durum Leyla ve Cezayir'i bir adım daha yaklaştırır. Kurban ve mahdumları ailenin en küçüğü Şamil'in vurulmasıyla bilenirler. Ele avuca sığmayan Azamet'i sakin tutmak mümkün olamayacaktır.
Bir yandan Sabit ve adamları diğer taraftan Bagnall'in planları ile baş etmeye çalışan ve bu arada da emniyetle de takışan Cezayir her iki ailesine de yetişmek için çabalar.
Zeliha sayesinde Firuze'nin çocuğunu aldıracağını öğrenmiş olmasına rağmen zamanında hastaneye yetişmeyi başaramaz. Ancak onun yerine hiç beklemediği bir kişi bu görevi üstlenmiştir.