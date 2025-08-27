BENFİCA-FB MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Portekiz ekibine karşı deplasmanda oynadığı üç maçta galibiyet elde edemeyen sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde bir ilki başarmayı hedefliyor. Peki, Benfica – Fenerbahçe maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?