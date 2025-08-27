Haberler Yaşam Haberleri BENFİCA-FB MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 27.8.2025 07:32

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile gruplara kalma mücadelesi verecek. İlk maçta sahasında Benfica ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, rakibini yenerek gruplara adını yazdırmayı hedefliyor. Peki, Benfica – Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Portekiz ekibine karşı deplasmanda oynadığı üç maçta galibiyet elde edemeyen sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde bir ilki başarmayı hedefliyor. Peki, Benfica – Fenerbahçe maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE 16 SEZONLUK HASRETİ SONLANDIRMAK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için son maçına çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda 16 sezon aradan sonra grup aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2008-2009 sezonunda boy göstermişti.

