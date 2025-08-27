BENFİCA-FB MAÇI ŞİFRESİZ KANALDA! Benfica-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Portekiz ekibine karşı deplasmanda oynadığı üç maçta galibiyet elde edemeyen sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde bir ilki başarmayı hedefliyor. Peki, Benfica – Fenerbahçe maçı hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica takımına konuk olacak.Estadio de Luz'da oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için son maçına çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi halinde Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonunda 16 sezon aradan sonra grup aşamasına katılma hakkı elde edecek.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi gruplarında en son 2008-2009 sezonunda boy göstermişti.