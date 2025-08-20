Haberler Yaşam Haberleri Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçı
Giriş Tarihi: 20.8.2025 23:23

Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica'yı evinde ağırladı. İlk maçta avantaj arayan sarı lacivertliler tur bileti için 2. karşılaşmaya odaklanacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'da Estádio do Sport Lisboa e Benfica’da oynanacak dev karşılaşma için geri sayım başladı. Peki; Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maç takvimi:

Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçı

Benfica, Fenerbahçe'yi turun 2. maçında ağırlayacak. İlk maçtan tam bir hafta sonra başlayacak rövanş karşılaşmaları taraftarın gündemindeki yerini aldı. Jose Mourinho'nun rotasyonları ile birlikte gözler yeni transferler Jhon Duran ve Nene gibi isimlerde olacak. Peki; Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB rövanş maçı tarihi:

BENFICA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. karşılaşması Benfica - Fenerbahçe maçı 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in başkenti Lizbon'da Estádio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak.

BENFICA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ilk maçta olduğu üzere TRT 1 ekranlarında bekleniyor.

Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdıracak. Temsilcimiz tur biletini rakip takıma kaptırırsa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz