Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FB UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçı

Benfica, Fenerbahçe'yi turun 2. maçında ağırlayacak. İlk maçtan tam bir hafta sonra başlayacak rövanş karşılaşmaları taraftarın gündemindeki yerini aldı. Jose Mourinho'nun rotasyonları ile birlikte gözler yeni transferler Jhon Duran ve Nene gibi isimlerde olacak. Peki; Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, FB rövanş maçı tarihi: