Bengü Beachley’ın babası SABAH’a konuştu: Caniliğin uyruğu yok





Bir anda silahını çıkarıp, taramaya başlamış. Bengü yere yığılmış. Sonra eski eşime 4 el ateş etmiş. Sonra da kendine doğrultmuş silahı ve kendini vurmuş" dedi. Eski eşi Semra Metin'in boşanma davasında kızının yanında olmak için Amerika'ya gittiğini söyleyen Gerek, "Telefonla yaşanan o korkunç anları bana, 'Bizi bir anda silahla taradı.