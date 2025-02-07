‘Beni vuramadınız’ diye video çekti, öldürüldü

Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde Saltuk Buğra Keçebaş, oturduğu apartmanın garajında otomobilinden indiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken Keçebaş, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keçebaş doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

VİDEO PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Saltuk Buğra Keçebaş'ın daha önce de silahlı saldırıya uğradığı ve ardından sosyal medya hesabından, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Bugün beni vuramadınız" diyerek küfürlü video paylaştığı ortaya çıktı.