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Giriş Tarihi: 18.6.2022 08:03

Benzin fiyatı ne kadar oldu? 18 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?

Benzin fiyatı ne kadar oldu? 18 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?

Akaryakıt ve benzin fiyatı son dakika gelişmeleri günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Dün akşam Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelerin akabinde 18 Haziran 2022 motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Benzinin litre fiyatı geçtiğimiz gün gelen indirimle birlikte İstanbul'da 28,46'dan 27,51'e, Ankara ve İzmir'de ise 28.58'den 27,63'e indi. İşte benzin fiyatları son durum

Benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıt ve benzine zam mı geldi sorusuna yanıt aranırken son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Brent petroldeki dalgalanmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de benzin ve motorin fiyatına yansıyor. Benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki Benzin fiyatı ne kadar oldu? 18 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?

BENZİN MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL DURUM!

Gece yarısından itibaren geçerli olan son zamla birlikte İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.03'den 29.32'ye çıktı.

BENZİNDE SON DURUM

Benzinin litresi dün gelen indirimle birlikte İstanbul'da 28,46'dan 27,51'e, Ankara ve İzmir'de ise 28.58'den 27,63'e indi.

İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,68 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,93 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,83 TL

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Benzin fiyatı ne kadar oldu? 18 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?
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