Benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıt ve benzine zam mı geldi sorusuna yanıt aranırken son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Brent petroldeki dalgalanmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de benzin ve motorin fiyatına yansıyor. Benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki Benzin fiyatı ne kadar oldu? 18 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?