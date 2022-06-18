Benzin fiyatı ne kadar oldu, akaryakıt ve benzine zam mı geldi sorusuna yanıt aranırken son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Brent petroldeki dalgalanmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de benzin ve motorin fiyatına yansıyor. Benzin fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında araç sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki Benzin fiyatı ne kadar oldu? 18 Haziran 2022 Bugün LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?
Gece yarısından itibaren geçerli olan son zamla birlikte İstanbul'da 27.90'a satılan motorinin litresi 29.19'a yükseldi. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.03'den 29.32'ye çıktı.
Benzinin litresi dün gelen indirimle birlikte İstanbul'da 28,46'dan 27,51'e, Ankara ve İzmir'de ise 28.58'den 27,63'e indi.
İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,68 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 27,55 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 27,93 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 27,55 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL
İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,45 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,83 TL