Haberler Yaşam Haberleri BENZİN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün benzine zam mı geldi, ne kadar? 23 Ağustos 2022 Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 23.8.2022 01:36

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün benzine zam mı geldi, ne kadar? 23 Ağustos 2022 Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatı, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları araştırması yapıyor. Son olarak benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 1 lira 7 kuruş zam yapılmıştı. Şimdi de benzin fiyatlarına zam yapıldığı yönünde haberler ortaya çıktı. Peki, Bugün benzine zam mı geldi, ne kadar? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 23 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

BENZİN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün benzine zam mı geldi, ne kadar? 23 Ağustos 2022 Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol piyasasındaki dalgalanma, akaryakıt zammı ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Bu noktada benzin fiyatı son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstasyon duraklarına gitmeden önce vatandaşlar, güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları listesi kontrolü yapıyor. Son olarak benzine 83 kuruş indirim yapılırken motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmişti. 22 Ağustos Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam geldiği ifade edildi. Peki Bugün benzine zam mı geldi, ne kadar? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 23 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları listesi...

BENZİNE ZAM GELDİ!

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına 1 lira 7 kuruş zam uygulanmıştı. Şimdi de benzin fiyatlarına zam geldiği belirtildi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 23 Ağustos 2022 Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 80 kuruş zam geldi.

23 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 23 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.15 TL/LT

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25, 05 TL/LT

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL/LT

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.16 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.18 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL/LT

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BENZİN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün benzine zam mı geldi, ne kadar? 23 Ağustos 2022 Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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