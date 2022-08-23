BENZİN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün benzine zam mı geldi, ne kadar? 23 Ağustos 2022 Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol piyasasındaki dalgalanma, akaryakıt zammı ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Bu noktada benzin fiyatı son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstasyon duraklarına gitmeden önce vatandaşlar, güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları listesi kontrolü yapıyor. Son olarak benzine 83 kuruş indirim yapılırken motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmişti. 22 Ağustos Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam geldiği ifade edildi. Peki Bugün benzine zam mı geldi, ne kadar? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 23 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları listesi...