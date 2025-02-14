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Giriş Tarihi: 14.2.2025 18:44 Son Güncelleme: 14.2.2025 18:51

Beraat Kandili'nde İstanbul'un sembol camilerinde, vatandaşlara salep ve kandil simidi ikram edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Berat Kandili programları sonrasında İstanbul'un sembol camilerinde salep ve kandil simidi ikramında bulundu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Beraat Kandili’nde İstanbul’un sembol camilerinde, vatandaşlara salep ve kandil simidi ikram edildi

Berat Kandili'nin idrak edildiği gece, ülkenin her noktasında camilerde kandil programlar gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Berat Kandili'nin manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamak ve paylaşmak amacıyla bir araya geldi.İstanbul'un sembol camileri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Eyüpsultan Camii ve Taksim Camii'nde akşam namazı sonrasında vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

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Beraat Kandili'nde İstanbul'un sembol camilerinde, vatandaşlara salep ve kandil simidi ikram edildi
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