Beraat kararı Yargıtay’dan döndü: Eş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet

2021 yılında meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Sevgi Gevşek sokakta ağır yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Yapılan incelemelerde genç kadının bıçak darbesi sonucu ağır şekilde yaralandığı belirlenmişti. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Durdu Gevşek hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. Ancak ilk derece mahkemesi, dosyada kesin ve şüpheden uzak delil bulunmadığı gerekçesiyle sanığın beraatine karar vermişti.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Kararın ardından Sevgi Gevşek'in ailesi dosyayı temyize taşıdı. İnceleme yapan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını oy çokluğuyla kaldırdı. Yüksek Mahkeme kararında, olayın oluş şekli, tanık anlatımları ve mağdurun yaralandıktan sonraki davranışlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Kararda, yaralı kadının çevresindekilere yaşamak istediğini söylediği ve yardım talebinde bulunduğu yönündeki ifadelerin önem taşıdığına vurgu yaptı.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bozma kararının ardından yeniden görülen davada Durdu Gevşek, önceki savunmalarını tekrarlayarak suçsuz olduğunu ileri sürdü. Olay sırasında eşinin kendisine zarar verdiğini iddia eden sanık, ambulansı aramamasıyla ilgili de çeşitli gerekçeler sundu. Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki deliller ve Yargıtay'ın bozma ilamı doğrultusunda sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARI

Yeniden yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti, Durdu Gevşek'in eşini kasten öldürdüğüne hükmetti. Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, kararın açıklanmasıyla birlikte tutuklanmasına da karar verildi. Kararın ardından açıklama yapan Sevgi Gevşek'in yakınları, yıllardır süren hukuk mücadelesinin sonuç vermesinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aile, verilen kararın hem kendileri hem de benzer davalar açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti.