Berat Kandili dualarla idrak edildi: 81 ilde eller semaya yükseldi

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, birçok camideki Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarla eda edildi. Başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye, Eyüp Sultan, Büyük Çamlıca camii, Beştepe Millet Camisi gibi büyük camiler doldu taştı.

İSTANBUL

İstanbul'da Ramazan-ı Şerif'in habercisi Berat Kandili, Taksim Camii'nde idrak edildi. Akşam namazından sonra başlayan programda vatandaşlar kandili dualarla karşıladı. İstanbul'da vatandaşlar, şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat Kandili'nde Taksim Cami'ne akın etti. Şehrin birçok noktasında camilere akın eden vatandaşlar, ibadet ederek, ellerini semaya açtı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı kandil gecesinin huzurunu yaşayan vatandaşlara cami girişinde ikramlarda bulunuldu.

ANKARA

Başkentte Berat Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Kandil dolayısıyla Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam etti. Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi ve dualar edildi. Cami avlusunda, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğünce cemaate salep ve simit ikramında bulunuldu.

GAZİANTEP

Gaziantep İl Müftülüğünce Şahinbey Millet Camii başta olmak üzere kentteki camilerde mevlit programı organize edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından gerçekleştirilen programda, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi. Namaz sonrası cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere geldi. Akşam ezanı sonrası yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Kandil dolayısıyla vatandaşlar, yerleşkede bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti. Yatsı namazının ardından Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Müftülüğünce başta Abdülhamid Han Camisi olmak üzere birçok camide düzenlenen programlarla Berat Kandili idrak edildi. Abdülhamid Han Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi. Daha sonra cemaat, namaz kılıp, dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

MALATYA

Malatya'da Kernek Karagözlülüer Camisi'nde Beraat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından camiye gelenler gecenin önemiyle ilgili vaazı dinledi. Kandil programında, depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi. Camiyi dolduran cemaat, namaz kılıp, dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında kandil simidi ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Darende ilçesinde ise tarihi Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi olmak üzere tüm camilerde kandil programları düzenlendi. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Kandili'ni idrak etmek isteyen vatandaşlar, ilçedeki camilere gitti. Namaz sonrası, Hulusi Efendi Vakfı tarafından camilere gelenlere Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikram edildi, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman İl Müftülüğü'nce Meydan Camisi'nde program düzenlendi. Camiye gelen vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

KİLİS

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kandil dolayısıyla kentteki camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programın sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

EDİRNE

Edirne'de tarihi camiler başta olmak üzere tüm camilerde program düzenlendi. Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda eller semaya açılarak dua edildi. Edirne Müftüsü Ercan Aksu, vaazında, kandil gecelerinde daha fazla dua edilmesi gerektiğini belirterek, bu mübarek zamanların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini kaydetti. Berat Kandili'nin ramazan ayının habercisi olduğunu ifade eden Aksu, tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti. Namazın ardından Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami çıkışında vatandaşlara salep ikram edildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde gerçekleştirilen programlarda dualar edildi. Hızırbey Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Programın ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaaz verdi. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce cami avlusunda namazın ardından salep dağıtıldı.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da ise Rüstem Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu program dua edilmesinin ardından sona erdi. Trabzon'da, ramazan ayının müjdeleyicisi Berat Kandili dolayısıyla Hanife Hatun Camisi'nde program idrak edildi. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak, dualar edildi. Vali Tahir Şahin'in de katıldığı programın sonunda vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.

RİZE

Rize'de merkezde Şeyh Camisi'nde organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Yoğunluk dolayısıyla cemaatin bir kısmı cami avlusunda ibadet ederken, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

ARTVİN

Artvin'de, Berat Kandili dolayısıyla Merkez Camisi'nde program düzenlendi. Vatandaşlar akşam ezanıyla camide yoğunluk oluşturdu. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunan programda, İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu sohbet verdi. Yatsı namazının ardından cemaate kandil simidi ikram edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de Kemaliye Camisi başta olmak üzere birçok camide program gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

GİRESUN

Giresun'daki Merkez Hacı Miktad Cami'nde program organize edilerek, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Belediye ekipleri de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara ikramda bulundu.

BAYBURT

Bayburt'ta Ulu Cami'de program gerçekleştirildi. İl Müftüsü Bayram Danacı'nın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Program sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

ORDU

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ulu Camisi'nde program düzenlendi. Programda sohbet edilerek, ilahiler söylendi, dualar edildi.

ELAZIĞ

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde camiler doldu taştı. Berat Kandili nedeniyle başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri dolduran vatandaşlar, ellerini semaya açıp dua etti. Elazığ Belediyesi, kandil nedeniyle vatandaşlara süt ve kandil simidi ikram etti.