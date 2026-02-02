Haberler Yaşam Haberleri BERAT KANDİLİ ZİKİR VE TESBİHLERİ | Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
Giriş Tarihi: 2.02.2026 13:08

BERAT KANDİLİ ZİKİR VE TESBİHLERİ | Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

Berat Kandili, affın, bağışlanmanın ve manevi arınmanın ön plana çıktığı mübarek geceler arasında yer alıyor. Bu anlamlı gecede birçok kişi, tesbih ve zikirlerle Allah’a yönelerek dua ediyor, geçmişin muhasebesini yapıyor. Peki Berat Kandili’nde hangi tesbihler çekilir, hangi zikirler daha çok tavsiye edilir?

BERAT KANDİLİ ZİKİR VE TESBİHLERİ | Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
  • ABONE OL

İslam aleminde büyük bir manevi değere sahip olan Berat Kandili, ibadetle değerlendirilen özel gecelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu gecede çekilen tesbihler ve yapılan zikirler, kalplerin huzur bulmasına ve duaların çoğalmasına vesile oluyor.

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berât, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

BERAT KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Berat Kandilinde "Bin adet Estağfirullah El Azim", "Bin 1 adet ihlas Suresi", "Bin adet La İlahe İllallah", "Bin adet Salavat", "Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil", "Yüz adet Besmele", "129 Adet Ya Latif" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

BERAT KANDİLİ GECESİ TESBİHLERİ NELER?

  • Bin adet Salavat
  • Bin adet La İlahe İllallah
  • Bin adet Estağfirullah El Azim
  • Bin 1 adet ihlas Suresi
  • Yüz adet Besmele
  • Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil
  • 129 Adet Ya Latif

BERAT KANDİLİ GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

  • Allah,
  • Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
  • Allahu ekber,
  • Elhamdülillâh,
  • Estağfirullah,
  • Lâ ilâe illallah,
  • Sübhànallah,
  • Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

Berat Kandilinde "Bin adet Estağfirullah El Azim", "Bin 1 adet ihlas Suresi", "Bin adet La İlahe İllallah", "Bin adet Salavat", "Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil", "Yüz adet Besmele", "129 Adet Ya Latif" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
BERAT KANDİLİ ZİKİR VE TESBİHLERİ | Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz