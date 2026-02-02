BERAT KANDİLİ ZİKİR VE TESBİHLERİ DİYANET | Berat Kandili’nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

İslam aleminde büyük bir manevi değere sahip olan Berat Kandili, ibadetle değerlendirilen özel gecelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu gecede çekilen tesbihler ve yapılan zikirler, kalplerin huzur bulmasına ve duaların çoğalmasına vesile oluyor.
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berât, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.
Berat Kandilinde "Bin adet Estağfirullah El Azim", "Bin 1 adet ihlas Suresi", "Bin adet La İlahe İllallah", "Bin adet Salavat", "Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil", "Yüz adet Besmele", "129 Adet Ya Latif" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.
Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü
Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü
Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü
11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü
21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.
Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"
Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"
Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.