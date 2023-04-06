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Giriş Tarihi: 6.4.2023 12:27 Son Güncelleme: 6.4.2023 12:44

Berber cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı

Derince'de berberlik ve nakliyecilik yaptığı öğrenilen 45 yaşındaki Rüstem Duman, önceki akşam tartıştığı kişi tarafından iş yerinin ölünde tabancayla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR
Berber cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı

Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi Engin Caddesi üzerinde berberlik yapan Rüstem Duman (45) akşam saatlerinde iş yerine gelen L.Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine L.Ç. Duman'a 6 el ateş etti. Vücuduna isabet eden 3 mermi ile ağır yaralanan Duman yere yığılırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Duman, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Duman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CUMA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Derince Sırrıpaşa Mahallesinde ikamet eden, berberlik ve nakliyecilik işleri ile uğraşan Rüstem Duman'ın tabancayla vurularak öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen 2 kişi ile birlikte Duman'a ateş ettiği öğrenilen L.Ç. isimli şüpheli olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerden L.Ç.'nin Duman ile birlikte nakliye işi yaptıkları ve aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle olaydan önce tartıştıkları, daha sonra L.Ç.'nin evine giderek tabancasını alıp Duman'a ateş ettiği öne sürüldü. L.Ç. ve diğer 2 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Rüstem Duman'ın cenazesinin ise Cuma günü Derince Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Berber cinayetinde 3 kişi gözaltına alındı
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