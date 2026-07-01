Berber Dükkânının Ötesinde: Bilim Erkek Bakım Pazarını Nasıl Değiştiriyor

Günümüzde bu tanıdık ritüel, berberden çıktıktan sonra da devam ediyor. Modern erkekler yalnızca saç kesimine veya sakal bakımına değil, aynı zamanda cildin, saçların ve saç derisinin sağlığına da dikkat ediyor. Bakım; spor, sağlıklı beslenme ya da düzenli diş hekimi ziyaretleri kadar doğal bir gündelik yaşam parçası hâline geliyor. Cilt ve saçın evde kapsamlı bakımını sağlamaya yardımcı olan ürünler giderek daha önemli hâle geliyor.

Bu değişimler pazara da yansıyor. IMARC Group verilerine göre, Türkiye erkek bakım pazarı 2025 yılında yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaştı ve önümüzdeki yıllarda yıllık ortalama %7,7 oranında büyümeye devam etmesi bekleniyor. Üstelik bu büyüme yalnızca geleneksel tıraş ve sakal bakım ürünlerinden kaynaklanmıyor. Klinik olarak incelenmiş aktif bileşenler içeren ve çeşitli cilt ve saç sorunlarının çözümüne kapsamlı bir yaklaşım sunan ürünler giderek daha fazla ilgi görüyor. İşte bu eğilim, sektörün gelişimini hem Türkiye'de hem de ötesinde şekillendiriyor.

Erkek Bakımında Yeni Standartlar

Tüketici alışkanlıklaıyla birlikte tüketici beklentileri de değişiyor. Geçmişte birçok kişi kozmetik ürünlerini marka bilinirliğine, hoş bir kokuya veya arkadaş tavsiyelerine göre seçerken, bugün ambalajın içinde ne olduğuna giderek daha fazla dikkat ediliyor. Ürün formülasyonları, aktif bileşenlerin konsantrasyonu, dermatolog önerileri ve klinik çalışmaların sonuçları, tüketiciler için tasarım ya da bilinen bir marka adı kadar önemli hâle geliyor.

Bu değişimler büyük ölçüde mümkün hâle geldi; çünkü kozmetoloji giderek dermatoloji, trikoloji ve kozmetik kimyasının kazanımlarına dayanıyor. Bu alanlardaki gelişmeler yavaş yavaş uzmanlık kliniklerinin dışına çıkıyor ve ev bakımının bir parçası hâline geliyor. Yeni nesil ürünler; ister saç dökülmesi, ister artan cilt hassasiyeti, isterse yaşa bağlı değişimler olsun, sorunların altında yatan nedenleri ele almaya yardımcı oluyor.

Rekabet arttıkça müşteri beklentileri de yükseliyor. Bugün çekici bir ambalaj veya güçlü pazarlama iddiaları artık yeterli değil. Tüketiciler giderek araştırma ve geliştirmeye yatırım yapan, alanında uzman kişilerle iş birliği yapan ve ürünlerinin etkinliğini kanıtlarla ortaya koyan markalara güveniyor. Bu yaklaşım yavaş yavaş güzellik ve kişisel bakım sektörünün yeni standardı hâline geliyor.

Yeni tüketici beklentileri üreticilerin yaklaşımını da değiştiriyor. Giderek daha fazla şirket kendi Ar-Ge birimlerini kuruyor, araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) yaptıkları yatırımları artırıyor, yeni üretim teknolojileri uyguluyor ve bilimsel araştırma merkezleriyle iş birliğini genişletiyor. Sektör için bu artık bir rekabet avantajı değil, gelişimin sürmesi için gerekli bir koşul.

Rus üreticiler de bu alanı aktif biçimde geliştiriyor; özgün geliştirmeleri, yüksek kaliteleri ve modern teknolojileri sayesinde uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek ürünler sunuyor. Bu tür şirketler, uluslararası tanıtımlarında Rusya İhracat Merkezi tarafından yürütülen ulusal marka "Made in Russia" programının desteğini alıyor.

"Made in Russia" sertifikası, bağımsız doğrulamadan geçen ve beş kriterden birinde yüksek standartları karşılayan ürünlere veriliyor: kalite, güvenilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, organik köken veya benzersizlik. Yabancı iş ortakları ve tüketiciler için bu işaret, ürün seçerken ek bir referans noktası hâline gelirken; Rus şirketleri için uluslararası pazarlarda tanıtım, fuarlara katılım, iş misyonları ve diğer ihracat girişimleri açısından etkili bir araç işlevi görüyor.

Bugün 3.700'den fazla Rus şirketi ulusal marka kapsamında sertifika sahibi; sertifikalı ürünlerin sayısı ise 30.000 kalemi aşıyor. Bunlar gıda ve içeceklerden ileri teknoloji ürünlerine, kozmetikten gündelik tüketim ürünlerine kadar pek çok farklı kategoriyi kapsıyor. Sertifika sahipleri arasında, farklı alanlarda uzmanlaşmış olsalar da modern bilimsel gelişmelere dayalı kozmetikler üretme ve yüksek tüketici beklentilerini karşılama konusundaki kararlılıklarıyla birleşen ResedaOdor ve Geltek markaları da yer alıyor.

Rekabet Avantajı Olarak Bilim

Bu yaklaşımın bir örneği, yüz, saç derisi ve saçların profesyonel ve evde bakımına yönelik kozmetikler konusunda uzmanlaşan Rus markası ResedaOdor. Şirket; teknologların, dermatologların ve trikologların uzmanlığını bir araya getirerek, etkinliği klinik çalışmalarla doğrulanmış, terapötik konsantrasyonlarda aktif bileşenler içeren ürünler geliştiriyor.

Trikolojik çözümlerin geliştirilmesine özel önem veriliyor. Şirketin bir dizi ürünü, saç ve saç derisinin durumunu etkileyen birden fazla faktörü aynı anda hedefleyen yenilikçi peptit komplekslerine dayanıyor. Bu yaklaşım, sorunun yalnızca dışa yansıyan belirtilerini değil, nedenlerini ele almayı mümkün kılıyor; bu da modern trikolojide kilit yaklaşımlardan biri hâline geliyor.

Bu alana olan ilgi artmaya devam ettikçe ev bakımına yönelik yaklaşım da değişiyor. Giderek daha fazla uzman, uzun vadeli sonuçların yalnızca profesyonel uygulamalara değil, doğru seçilmiş bir ev bakımı rutinine de bağlı olduğunu vurguluyor. ResedaOdor markasının felsefesini oluşturan da tam olarak bu fikir; marka hem profesyoneller hem de gündelik kullanım için çözümler sunuyor.

Bugün ResedaOdor ürünleri BAE, Kazakistan ve Belarus'ta halihazırda satışta. Şirketin uluslararası genişlemesinde bir sonraki durak, trikolojik çözümlere olan ilginin istikrarlı biçimde artmaya devam ettiği bir pazar olan Türkiye.

Kozmetik Laboratuvarda Doğduğunda

ResedaOdor trikolojinin gelişimine odaklanırken, Geltek bir başka önemli alanı temsil ediyor: cilt bakımı. Marka, 30 yılı aşkın süredir çeşitli cilt sorunlarının çözümüne yardımcı olan ve günlük cilt bakımını gündelik yaşamın rahat bir parçası hâline getiren kozmetikler geliştiriyor.

Şirketin tarihi, profesyonel kullanım için tıbbi jellerin geliştirildiği bir devlet araştırma enstitüsünde başladı. Zamanla biriken bu uzmanlık, şirketin kendi kozmetik işinin temeli hâline geldi; bu süreçte temel ilkesini -araştırmaya, teknolojiye ve kanıtlanmış etkinliğe dayanmayı- korudu. Bugün tüm formülasyonlar şirketin Moskova'daki kendi Ar-Ge laboratuvarında geliştiriliyor ve üretim sürecinin tamamı şirket tarafından kontrol ediliyor.

Geltek, aktif bileşenlerin seçimine ve belirli cilt ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin geliştirilmesine özel önem veriyor. Bu yaklaşım, profesyonel cilt bakımının etkinliğini gündelik kullanımın rahatlığıyla birleştiriyor. Şirket, kozmetik geliştirmenin yanı sıra eğitim ve sosyal girişimleri de markanın gelişiminin doğal bir parçası olarak görerek destekliyor. Bugün Geltek ürünleri Kazakistan, Belarus, BAE ve Katar'da satışta; şirket ayrıca bilimsel araştırmalara dayalı Rus kozmetiklerine olan ilginin arttığını yansıtacak biçimde Vietnam ve Hindistan'daki varlığını da yavaş yavaş genişletiyor.

Modern Erkeklerin Yaptığı Tercih

Erkek kozmetiği pazarı, değişen tüketici beklentileriyle birlikte gelişmeye devam ediyor. Bugün kişisel bakım giderek daha az bir moda akımı olarak algılanıyor ve giderek daha çok kişisel sağlığa ve yaşam kalitesine yönelik bilinçli bir yaklaşımın parçası hâline geliyor. Bu nedenle yüksek kaliteli bileşenlerle, teknolojiyle ve üreticilerin gerçekten etkili çözümler sunma kararlılığıyla desteklenen ürünler giderek daha değerli hâle geliyor.

Kişisel bakım kültürünün köklü geleneklere sahip olduğu ve kozmetolojiye ve trikolojik çözümlere olan ilginin artmaya devam ettiği Türkiye için bu durum, hem tüketiciler hem de profesyonel topluluk açısından yeni fırsatlar yaratıyor. Pazardaki rekabet güçleniyor ve bununla birlikte ürün kalitesi, etkinliği ve güvenliğine ilişkin beklentiler de artmaya devam ediyor.

İşte bu koşullar altında, gündelik bakıma taze bir yaklaşım sunabilen yeni markalar ortaya çıkıyor. Tüketicilerin beklentileri yükseldikçe, üreticilerin teknolojileri geliştirme ve insanların ciltlerinin ve saçlarının sağlığına daha iyi özen göstermesine yardımcı olan ürünler yaratma yönündeki motivasyonu da artıyor.

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