Berber ve kuaförlerde pazar günü kararsızlığı

Berberlere haftalık tatil uygulaması başlamasına rağmen Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde erkek berberi olarak faaliyet yapan Şaban İskender, Pazar günü açık kalmaları halinde bir haftaya bedel çalışma yaptıklarını belirterek gerekirse hafta içi tatil yapabileceklerini söyledi.

Berber Şaban İskender, "Berberler hafta içi fazla yoğun olmazlar insanlar hafta çalıştıkları için hafta sonu tatil günlerinde tıraş ve bakımlarına zaman ayırabiliyorlar. Fakat insanların müsait olduğu gün olan Pazar günü ise berberler kapatmak zorunda kalıyor. Hafta sonu bir günlük çalışma neredeyse bir haftalık çalışmaya bedel oluyor. Özellikle düğünlerin ve davetlerin hafta sonu olması nedeniyle de insanlar kuaförlere ve berberlere ihtiyaç duyuyorlar. Kadın kuaförlerin Pazar günü kapanmamaları için verdikleri mücadeleyi destekliyorum bizim içinde Pazar günü açık olmasını ve tatillerini hafta içi bir gün kullanmaları gerektiğine inanıyorum. Pazar günü açık olursak hem vatandaş hem de berber ve kuaförler memnun kalacaktır" diye konuştu.

YENİ JENERASYON PAZAR GÜNÜ AÇIKMI DİYE SORMUYOR

Bazı berber ve kuaförlerin aksine Pazar günleri insanların dinlendikleri için berber ve kuaförlere gelmediğini belirten Kocamustafapaşa erkek kuaförlüğü yapan Ömer ve Abdullah Bilbay kardeşler, "Yıllarca bu işi yapmaktayız eskiden pazar günleri çok yoğun olurdu. Fakat son zamanlarda sakal modası olduğundan dolayı pazar gününe açık mısınız diye soran yok. Şimdiki gençlik jenerasyonu pazar günü berbere gelmiyor bu sebepten kapalı olmak istiyoruz. Ailemizle beraber pazar günleri vakit geçirmek istiyoruz." dedi.

FEDERASYONA GÖRE BERBER VE KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ TATİL İSTİYOR

Açıklama Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu'ndan geldi. Federasyon tatil günü uygulamasının başlamasını "Hayalimiz gerçek oluyor" sözleriyle duyurdu. Federasyona göre tatil günü uygulamasından faydalanacak berber, kuaför ve güzellik salonları Pazar gününün seçilmesini istiyor. Yapılan mevzuat değişikliğine göre haftalık tatil uygulaması 1 Ekim tarihi itibariyle yürürlüğe girecekti. Ancak o tarihe kadar geçen sürede gerekli hazırlıklar yapılamadığı için uygulama ertelenmişti.