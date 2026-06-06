Haberler Yaşam Haberleri Berberde başlayan kavga sokağa taşmıştı: Nevzat Bahtiyar’ın ailesinin karıştığı kavgada karar verildi
Giriş Tarihi: 6.06.2026 21:18 Son Güncelleme: 6.06.2026 22:54

Berberde başlayan kavga sokağa taşmıştı: Nevzat Bahtiyar’ın ailesinin karıştığı kavgada karar verildi

Diyarbakır'da korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran olayında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın yakınları ve eşi G.B.’nin akrabaları arasındaki kavgada, gözaltına alınan biri muhtarvekili 14 kişi serbest kaldı. Kavgada, Bahtiyar'ın yeğeni ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Berberde başlayan kavga sokağa taşmıştı: Nevzat Bahtiyar’ın ailesinin karıştığı kavgada karar verildi
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İddiaya göre, sosyal medyada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni ile eşi G.B.'nin akrabaları olan Kaya ailesi arasında tartışma çıktı.

İKİ TARAF BERBERDE KARŞILAŞTI

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çarıklı mahallesindeki bir berber dükkanınında karşılaşan Kaya ailesinden iki kişi ile Bahtiyar'ın ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile fertleride karışınca olay büyüdü.

6 KİŞİ YARALANDI

Silahlarında kullanıldığı, kavgada, Vecdi Bahtiyar ile oğlu Hatip Bahtiyar'ın da aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

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14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavga nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Bağlar ilçesi Tavşantepe köyü muhtarvekili M.K.'nin de aralarında bulunduğu her iki aileden 14 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 14 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken, polis kavganın yaşandığı Çarıklı mahallesinde güvenlik önlemleri aldı.

#NEVZAT BAHTİYAR #NARİN GÜRAN #DİYARBAKIR

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Berberde başlayan kavga sokağa taşmıştı: Nevzat Bahtiyar’ın ailesinin karıştığı kavgada karar verildi
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