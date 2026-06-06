Berberde başlayan kavga sokağa taşmıştı: Nevzat Bahtiyar’ın ailesinin karıştığı kavgada karar verildi

İddiaya göre, sosyal medyada Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeni ile eşi G.B.'nin akrabaları olan Kaya ailesi arasında tartışma çıktı.
İKİ TARAF BERBERDE KARŞILAŞTI
Diyarbakır'ın Sur ilçesi Çarıklı mahallesindeki bir berber dükkanınında karşılaşan Kaya ailesinden iki kişi ile Bahtiyar'ın ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile fertleride karışınca olay büyüdü.
14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kavga nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Bağlar ilçesi Tavşantepe köyü muhtarvekili M.K.'nin de aralarında bulunduğu her iki aileden 14 kişi gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 14 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken, polis kavganın yaşandığı Çarıklı mahallesinde güvenlik önlemleri aldı.