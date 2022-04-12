Berberi bıçaklayan eski usta tutuklandı

Olay, dün Uşak'ın İslice Mahallesi'ne bağlı Annaç Sokak'ta meydan geldi. M.B. eskiden yanında çalıştırdığı Ozan C.'nin berber dükkanına gitti. Dükkanda eski usta M.B. ile Ozan C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış ve tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Eski usta M.B. yanında bulundurduğu bıçakla Ozan C.'yi bıçaklayarak ağır yaralamış ardından olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu gözaltına alınan M.B. bugün adli makamlara sevk edildi. Eski usta M.B. çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan Ozan C.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.