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Giriş Tarihi: 12.4.2022 15:07 Son Güncelleme: 12.4.2022 15:26

Berberi bıçaklayan eski usta tutuklandı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Berberi bıçaklayan eski usta tutuklandı

Uşak'ta eski berber çırağını bıçaklayarak ağır yaralayan eski usta tutuklandı. Berberin ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, dün Uşak'ın İslice Mahallesi'ne bağlı Annaç Sokak'ta meydan geldi. M.B. eskiden yanında çalıştırdığı Ozan C.'nin berber dükkanına gitti. Dükkanda eski usta M.B. ile Ozan C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış ve tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Eski usta M.B. yanında bulundurduğu bıçakla Ozan C.'yi bıçaklayarak ağır yaralamış ardından olay yerinden kaçmıştı.

Polis ekiplerinin kısa süreli çalışması sonucu gözaltına alınan M.B. bugün adli makamlara sevk edildi. Eski usta M.B. çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Hastaneye kaldırılan Ozan C.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Berberi bıçaklayan eski usta tutuklandı
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