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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Berberin ilginç arşivi

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Berberin ilginç arşivi
Artvin'de, 40 yıldır berberlik mesleğini icra eden 55 yaşındaki Ümit Tüysüz, ölen müşterilerinin anılarını, 16 metrekarelik dükkânında yer verdiği panolara, şofben üstüne ve vitrin camına fotoğraflarını asarak yaşatmaya çalışıyor. Yaklaşık 29 yıl önce çok sevdiği bir arkadaşının ölümünden sonra fotoğrafını dükkânına asan Tüysüz, daha sonraları tıraş olmaya gelen ve vefat eden arkadaşlarının vesikalık fotoğraflarını biriktirmeye başladı. Ümit Tüysüz, "İlk fotoğraf, rahmetli arkadaşım Yaşar'a ait. Ondan sonra bu işi hobi haline getirdim. Bu hayattan göçüp giden müşterilerimin fotoğraflarını biriktirmeye başladım" dedi. Tüysüz, bundan sonra da mesleğini sürdürdükçe arşivi tutmaya ve genişletmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Berberin ilginç arşivi
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