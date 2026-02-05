Berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Hamidiye Mahallesi 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında mesaisini bitirip iş yerinden çıkan mahalle esnafı Kenan Pala, evine gitmek üzere yola koyuldu. Cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen Pala'ya, Batuhan Y. idaresindeki motosiklet hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Pala ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsü de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Pala'yı hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Pala adam kurtarılamadı.

SÜRÜCÜDEN "HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

Hastaneden taburcu edildikten sonra "Taksirle öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Batuhan Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Kendi şeridinde ilerlediğini savunan sürücü, kaza anında Pala'yı görmediğini ve çarpışma sonrası bilincini kaybettiğini iddia etti. Pişman olduğunu dile getiren Batuhan Y., "Kazadan sonrasını hatırlamıyorum, gözümü hastanede açtım. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm, böyle bir şeyin yaşanmasını asla istemezdim" dedi.

"BABAMI KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM"

Acı haberi alarak olay yerine koşan Kenan Pala'nın oğlu Kemal Pala ise ilk beyanında, bir arkadaşının haberiyle olay yerine gittiğini belirtti. Kemal Pala, babasını yerde kanlar içinde yatarken bulduğunu, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hastaneden gelen vefat haberiyle yıkıldıklarını dile getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen motosiklet sürücüsü, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.