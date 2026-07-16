Bereketli yaz

İklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklıklar ve yağışsız hava, Trakya
'da son 2 yıldır kuraklığı da beraberinde getirirken, özellikle tarımda verim kayıplarına neden oldu. Bölgede üreticiler, buğdaylarını sonbaharda kuru toprağa ekerken, hasat döneminde beklenenden az verimler aldı. Bu dönemde yağışlar ile bölgedeki barajlarda da doluluk oranı arttı. Zamanında düşen yağışlarla birlikte umutlanan buğday üreticisinin yüzü hasatta güldü.
Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, bu yıl yağışların zamanında oluşmasıyla birlikte, hasat dönemi devam eden buğdayda güzel verim haberleri aldıklarını söyledi. Kırbiç, "Buğday hasadı bölgemizde yaklaşık yüzde 90-95 oranına geldi. Önümüzdeki günlerde buğday hasadı bitecektir. Edirne
ve ilçelerinde Trakya'da da her yerde verimler güzel. Tabii çok üst verimler duyuyoruz ama onlar lokal verimlerdir. Yani bazı parsellerde alınabilen verimler. Ama diğer yıllara baktığımızda buğday verimleri iyi seviyede. Trakya ortalamasının buğdayda sanıyorum 500-550 arası bandında olacağı kanaatindeyim" dedi. Yağışların, gelişim süreci devam eden ayçiçeğinde de verime olumlu yansıyacağını söyleyen Kırbiç, "Bu yağış oranların, kışın aldığımız iyi yağışların ayçiçeği verimine de etkisi oluşacaktır. Önümüzdeki günlerde tekrar bir yağış periyodu var hava durumunu baktığımızda. Şu an için diğer yıllardan iyi seviyede" diye konuştu.