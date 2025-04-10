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Giriş Tarihi: 10.4.2025 16:20 Son Güncelleme: 10.4.2025 16:22

Bergama'ya TOKİ müjdesi

TOKİ'den Izmir'in Bergama ilçesine müjdeli haber geldi. TOKİ Bergama'da 994 konut inşa etmek için çalışma başlattı. Çevre Şehircilik Bakanlığından dev projeye onay geldi. Dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı, sağlıklı konutlara kavuşturacak projenin ihalesi 16 Nisan'da yapılacak. Projenin maliyeti 2 milyar 763 milyon lirayı bulacak.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Bergama’ya TOKİ müjdesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), İzmir'in Bergama ilçesinde yapmayı planlandığı konut projesi ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararını açıkladı.

BAKANLIK ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI VERDİ

Projeyi inceleyen Bakanlık 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verdiğini duyurdu. Projeye göre TOKİ, Zafer Mahallesinde 994 adet konut ve 1 adet 5 dükkanlı ticaret merkezi inşa edecek. Toplamda 53 adet Blok yer alacak.

ÇAĞDAŞ YAŞANABİLİR VE ÇEVRE KALİTESİ YÜKSEK MEKANLAR

Proje tanıtım dosyasında "Kentsel gelişim ve nüfus dinamikleri ile mahalle ve çevresinde yaşayan nüfusun ihtiyaçlarının göz önüne alınarak, çağdaş, yaşanabilir ve çevre kalitesi yüksek mekânların oluşturulduğu ve mevcut yerleşim alanlarına eklemlendiği mekânsal planların üretilmesi amaçlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

2 MİLYAR 763 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Projenin toplam bedeli 2 milyar 763 milyon 475 bin TL olarak açıklandı. Projenin ihalesi ise 16 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşecek.

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Bergama'ya TOKİ müjdesi
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