Bergama’yı sel vurdu! Dere taştı, evleri su bastı

İzmir'in Foça ilçesinden sonra şimdi de Bergama sele teslim oldu. Bergama ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintisi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere taştı. İlçede gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

DERE TAŞTI

Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere yağış nedeniyle taştı. Ev, iş yeri ve aracı hasar gören vatandaşlar mağduriyet yaşadı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve araçları kurtarma çalışması yürüttü.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Su basan evler ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarına polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi.

FOÇA'DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz ğünlerde İzmir'in Foça ilçesinden sele teslim olmuş çok sayıda ev ve işyerini su basmıştı. Foça da mantar toplamaya giden Bülent Kaptanoğlü aracı ile sel sularına kapılmış cansız bedeni suya katıldığı yerden 11 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.