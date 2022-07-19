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Giriş Tarihi: 20.7.2022

Berivan’ın hesabı soruldu

17 yaşındaki Berivan Yaprak Turga’yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Uğur Arak önce tahliye edildi, ardından 5 yıl hapis cezası aldı. Aile Bakanlığı itiraz etti, zanlı 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Berivan’ın hesabı soruldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Koğukçınar Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Berivan Yaprak Turga, 8 Mart 2015'te evine arkadaşlarını çağırdı. Arkadaşlarından Uğur Arak ile aralarında tartışma çıktı. Tabancayla göğsünden vurularak yaralanan Berivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kolundan yaralanan Arak polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, Berivan'ın kendisine sinirlendiği için intihara kalkıştığını, elindeki tabancayı almaya çalışırken silahın ateş aldığını iddia eden Arak hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürecinde tahliye edilen sanık, aynı yıl "bilinçli taksirle adam öldürme" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilinin başvurusu üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını bozarak sanığın "olası kastla adam öldürme" suçundan yeniden yargılanmasına karar verdi.

'KASTEN ÖLDÜRDÜ'
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma dün görüldü. Başka suçtan tutuklu sanık Arak (30) duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı sanığın, "18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanığın eylemini, kızgın olduğu Berivan'a karşı kasten işlediğini öne süren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, indirim uygulanmaksızın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Arak ise Berivan'ın olayın öncesinde psikolojik sorunları olduğunu ileri sürerek, "Ona yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Suça konu eylemi, iddia edildiği şekilde gerçekleştirmedim. Bilirkişi raporu hatalıdır, ben sol elimle kaşık dahi tutamam. Elimde atış artığı da tespit edilmemiştir. Sevdiğim kadını kaybettim. Beraatimi talep ederim" şeklinde savunma yaptı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa, "18 yaşından küçük çocuğu olası kastla öldürmek" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

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Berivan’ın hesabı soruldu
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