Berlin’de Şanlıurfalı genç gölette kayboldu! Arama çalışmaları sürüyor

Olay, Almanya'nın Berlin eyaletinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Aşağı Göklü nüfusuna kayıtlı İbrahim Halil Demir, Berlin eyaletinde etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle serinlemek amacıyla suya girdi. Ancak Demir'den bir daha haber alınamadı.

Serinlemek amacıyla suya giren İbrahim Halil Demir'den bir daha haber alınamadı. Kısa süre içinde gözden kaybolan Demir için çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Gölde ve çevresinde yürütülen çalışmalara su altı ekipleri ve dalgıçlar da katıldı. Ekipler koordineli şekilde geniş kapsamlı aramalarını sürdürürken şu ana kadar herhangi bir ize ulaşılamadığı bildirildi. Almanya'da ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bulunan İbrahim Halil Demir'in ailesi ve yakınları ise umutlu bekleyişini sürdürüyor. Halfeti'de de büyük üzüntüye neden olan olayda aile Demir'in sağ salim bulunması için dua edilmesini istedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör