Berlin’deki cinayetten Barış Boyun çıktı

Almanya'da restoran ve kafe işletmecisi Veysel Erol ile organizasyon işleri yapan ağabeyi Yüksel Erol, 16 Şubat 2020 tarihinde silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Erol kardeşler de saldırıya karşılık verirken, saldırıda Yüksel ve Veysel Erol yaralandı, karşı grupta yer alan Cüneyt Fırat ise öldü. Yüksel Erol, Fırat'ı öldürdüğü gerekçesiyle bu saldırının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu saldırıdan 4 yıl sonra ise Berlin'in turistik bölgelerinden Checkpoint Charlie'de 10 Mart 2024 tarihinde, Veysel Erol bir restorandan çıktığı sırada arkasından yaklaşan maskeli saldırganlar tarafından vuruldu. Kafasına 2 kurşun isabet eden Erol, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı.

İNFAZ EMRİ İTALYA'DAN

Erol'un katilleri her yerde aranırken, cinayetin sır perdesi suç örgütü lideri Barış Boyun'un telefon trafiğinde ortaya çıktı. 22 Mayıs 2024'te İtalya'da yakalanıp tutuklanan Barış Boyun'un telefon incelemelerinde Erol'un öldürüldüğü gün Boyun'un tetikçilerle şifreli konuşmalar yaptığı belirlendi. İnfazın karşılığında çete üyelerinin 900 bin euro (yaklaşık 51 milyon lira) aldığı ortaya çıktı. İtalya savcılığı, tetikçilerin saldırının hemen ardından Hollanda'ya kaçtığını belirledi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Hollanda polisi, geçtiğimiz hafta Limburg'daki bir eve düzenlediği baskında 4 Türk vatandaşını yakaladı. Saldırının planlayıcısı olduğu iddia edilen Türk vatandaşı D.M., İtalya'ya iade edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör