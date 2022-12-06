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Giriş Tarihi: 6.12.2022 10:42 Son Güncelleme: 6.12.2022 10:42

Bernese Dağ Köpeği Özellikleri ve Bakımı - Bernese Dağ Köpeği Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Bernese Dağ Köpeği özellikleri ile ön plana çıkan bir canlıdır. Bernese Dağ Köpeği kaç yıl yaşar ile ilgili de yapılan çok sayıda araştırma vardır. Bu köpeğe evde bakmak isteyenler ise Bernese Dağ Köpeği bakımı zor mu merakına sahiptirler. Bernese Dağ Köpeği nasıl eğitilir sorusu da araştırırlar. Ev bakımı için Bernese Dağ Köpeği çok tüy döker mi araştırması da çok önemlidir. Bernese Dağ Köpeği evde bakılır mı sorusunu sizler için araştırdık.

Bernese Dağ Köpeği Özellikleri ve Bakımı - Bernese Dağ Köpeği Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?

Bernese Dağ Köpeği özellikleri denildiğinde akla gelenlerin başında köpeğin iri görünümü yer alır. Alp dağlarında ortaya çıkan Bernese Dağ Köpeği kaç yıl yaşar sorusu da merak edilir. Bernese Dağ Köpeği bakımı zor mu sorusuna olumlu cevap bulanlar bu köpeği beslemek isterler. Bernese Dağ Köpeği nasıl eğitilir sorusu araştırılırken bu köpeğin daha çok sürü köpeği olduğu unutulmamalıdır. Bernese Dağ Köpeği evde bakılır mı ve Bernese Dağ Köpeği çok tüy döker mi sorularının cevapları yazımızda.

Bernese Dağ Köpeği Özellikleri

Bernese Dağ Köpeği, köklü tarihi olan köpek türlerinden biridir. Söz konusu köpek cinsi Alp Dağlarındaki büyük baş hayvanları muhafaza etmek amacıyla görevlendirilmiştir. Bu köpekler, dünyadaki en büyük köpek türleri arasındadır.

Bernese Dağ Köpeklerinin kendi içinde 4 farklı türü vardır. Eski dönemlerde sadece sürü köpeği ya da kurtarma köpeği olarak tercih edilen bu köpekler günümüzde daha çok aile köpeği olarak sahiplenilir.

Çalışkan olma özelliği ile bilinen Bernese Dağ Köpekleri zorlu iklim koşullarına karşı da son derece dayanıklıdır. Engebeli arazilere uyumlu yapısı ile ön plana çıkan bu köpekler çocuklarla da çok iyi anlaşır. Doğal olarak da çevresindekilerden sevgi beklerler. Bernese Dağ Köpekleri aynı zamanda dünyanın en pahalı köpekleri arasındadır. Bu köpeğin genel özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Son derece nazik ve akıllı bir köpek türüdür. Bu nedenle harika bir aile köpeğidir.
  • Sahibine karşı çok sadıktır.
  • İlk kez köpek sahiplenmek isteyenler için çok uygun bir ırktır.
  • Çocuklarla arası çok iyidir.
  • Geç büyüyen bu köpekler hem evde olmaktan hem de dışarıda dolaşmaktan çok hoşlanırlar.
  • Bedeni iri olan bu köpeklerin ömrü çok uzun değildir.
  • Bakımı için maddi yeterlilik gerekir.
  • Uzun süre yalnız kalmayı sevmez.
  • Sık sık veteriner kontrolüne gitmelidir.

Bernese Dağ Köpeği Bakımı Zor Mu?

Bernese Dağ Köpeği türleri son derece zeki olmasının yanında bakımı zor bir hayvandır. Bu köpek için özel olarak üretilmiş beslenme ürünleri kullanılmalıdır. Düzenli beslenme koşulları yaşam şartlarının sağlanması halinde ortalama 7-10 yıl yaşayabilirler. Her zaman kaliteli mamalarla beslenmelidir.

Bernese Dağ Köpeklerinin bakımında sizi zorlayacak en önemli husus köpeğin bakım masraflarıdır. Özel bir köpek olarak kabul edilen bu köpeğin sağlık açısından bazı hassasiyetleri vardır. Olumsuz durumlarla karşılaşmamak adına düzenli veteriner kontrolü gerektirir. Bu da köpeğin sahibini zorlayıcı bir durumdur.

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Bernese Dağ Köpeği Özellikleri ve Bakımı - Bernese Dağ Köpeği Nasıl Bakılır ve Eğitilir, Kaç Yıl Yaşar?
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