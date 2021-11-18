Berrin İsminin Anlamı ile Kökeni Nedir ve Kur’an’da Geçiyor Mu? TDK Sözlükte Berrin Ne Demek?

Berrin ismi özellikle hoş söylenişi sebebi ile dikkat çeken isimlerden bir tanesidir. Bu ismin anlamı karşımıza "yüksek, yüce" olarak çıkmaktadır. Farsça kökenli bu isme sahip olan kişiler genellikle başarılı kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır.

BERRİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Anne ve baba adaylarının anlamını merak ettiği pek çok isim bulunmaktadır. Bu isimlerden bir tanesi de karşımıza Berrin ismi olarak çıkmaktadır. Berrin isminin anlamı "Yüksek, yüce" olarak çıkmaktadır. Fakat Türkçede günlük yaşamda Berrin kelimesinin anlamı karşımıza " karada yaşayan" olarak çıkmaktadır. Bu isme sahip kişiler genellikle iş hayatlarında ve okul hayatlarında oldukça başarılı olmaktadır.

BERRİN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Bu özel ve güzel isim hakkında merak edilenlerden bir tanesi de bu ismin Kur'an içerisinde yer alıp almadığıdır. Berrin ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde herhangi bir ayet ya da sure içerisinde yer almamaktadır. Fakat bu ismin kız çocuklara verilmesi hususunda dinen bir sakıncası bulunmamaktadır. Ayrıca bu ismin çocuklara verilmesi kültürümüze de aykırı değildir.

BERRİN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Hoş telaffuzu bulunan isimlerden bir tanesi de Berrin ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu isim hakkında merak edilen pek çok soru bulunmaktadır. Bu sorulardan bir tanesi de bu ismin kökeninin ne olduğudur. Bu hoş ismin kökeni karşımıza Farsça çıkmaktadır.

BERRİN NE DEMEK?

Berrin ismi son zamanlarda anne ve baba adayları tarafından sıkça tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Bu ismin ne demek olduğu da merak konusudur. Berrin isminin anlamı karşımıza "yüksek, yüce" olarak çıkmaktadır. Ayrıca bu ismin Türkçe anlamı ise "karada yaşayan" olarak karşımıza çıkmaktadır.