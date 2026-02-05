Besiciler hayvan desteğiyle güldü

Depremde hayvanlarını kaybeden besiciler, devlet desteğiyle yeniden ayağa kalkarak üretimlerini artırdı. Depremde 286 küçükbaş hayvanı telef olan Kahramanmaraşlı besici Muhammed Çevlik, devlet tarafından sağlanan hayvan ve diğer desteklerle üretimine devam ederek hayvan sayısını ikiye katladı. Depremde ahırı ve hayvancılık faaliyetleri zarar gören Şanlıurfalı üretici Gücan Hızlan'a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe edilen 8 koyun, geçen sürede 15 yavru vererek üretime ve umuda katkı sağladı. Gaziantep'te 300 küçükbaşı telef olan Kadir Aslan, devlet desteğiyle hayvancılık yapmaya devam ediyor. AA-DHA-İHA