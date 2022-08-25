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Giriş Tarihi: 26.8.2022

Beşiktaş amigosu kafede öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa’daki bir alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan Seyit Subaşı hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alındı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş amigosu kafede öldürüldü
Beşiktaş tribünlerinin amigosu Seyit Subaşı (43) dün akşam Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Subaşı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Subaşı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Y. (33) ise olay yerine yaklaşık 50 metre uzaklıkta suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı. Asayiş Şube Cinayet Bürosu'na götürülen Mustafa Y. ilk ifadesinde, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş- Karagümrük maçında amigo olan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını söyledi. Maç sonrası Maçka Parkı'nda Subaşı'nın silahla kendisine bir el ateş ettiğini fakat isabet ettiremediğini öne süren Mustafa Y. dün de AVM önünde karşılaştıklarını anlattı. Mustafa Y. bunun üzerine Subaşı'ya ateş ettiğini belirtti.

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Beşiktaş amigosu kafede öldürüldü
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