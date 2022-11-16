Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? TFF ile Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi, hangi tarihte olacak?
Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:54

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? TFF ile Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi, hangi tarihte olacak?

Spor Toto Süper Lig 14. Hafta karşılaşması Beşiktaş Antalyaspor maçı fikstüre göre 13 Kasım Pazar günü saat 20.00’de oynanacaktı. Ancak İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör olayı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Taraftarlar Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gözler TFF açıklamasına yöneldi. Maçın tarihi ve saati futbolseverlerin gündeminde. Peki, ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak, hangi güne ertelendi, hangi tarihte olacak? İşte, yanıtlar…

Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? TFF ile Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi, hangi tarihte olacak?

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi sorusu için TFF açıklaması bekleniyor. Taraftarlar siyah beyazlı ekibin evinde gerçekleşecek karşılaşmanın oynanacağı tarihi merakla araştırıyor. Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig maçlarına ara verilirken 14. Hafta mücadelesi için Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek açıklama yeni tarihi belirleyecek. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman olacak, belli oldu mu? İşte, yanıtlar…

TFF'DEN ERTELEME AÇIKLAMASI

Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçını ileri bir tarihe erteleyen TFF şu açıklamayı yapmıştı:

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Bu arada Vodafone Park'ta karşılaşmanın ertelendiğine dair anons yapılırken, tribünlere giriş yapan taraftarlardan stattan ayrılmaları istendi.

Kararın açıklanmasının hemen ardından stada gelen Beşiktaş daha sonra tesise geri döndü.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçının oynanacağı tarih henüz belli olmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizdeki yerini alacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

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Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? TFF ile Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi, hangi tarihte olacak?
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