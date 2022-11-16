Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? TFF ile Ertelenen Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi, hangi tarihte olacak?

Beşiktaş Antalyaspor maçı hangi güne ertelendi sorusu için TFF açıklaması bekleniyor. Taraftarlar siyah beyazlı ekibin evinde gerçekleşecek karşılaşmanın oynanacağı tarihi merakla araştırıyor. Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig maçlarına ara verilirken 14. Hafta mücadelesi için Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek açıklama yeni tarihi belirleyecek. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman olacak, belli oldu mu? İşte, yanıtlar…