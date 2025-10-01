Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Arnavutköy'de ahşap bina kül oldu! Hasar alan binalardan biri ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'ya ait çıktı
Giriş Tarihi: 1.10.2025 17:03

Beşiktaş Arnavutköy'de ahşap bina kül oldu! Hasar alan binalardan biri ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu'ya ait çıktı

İstanbul Beşiktaş Arnavutköy’de üç katlı ahşap binada çıkan yangın, yanındaki 3 binaya daha sıçradı. Yangının başladığı binada yaşayan bir kadın çevredekiler tarafından kurtarılırken, bina yola doğru çöktü. Park halindeki bir otomobil ise hasar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, hasar alan binalardan birinde oyuncu Şebnem Bozoklu'nun da evinin olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı. Alevler kısa sürede yan binaya sıçradı. Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Alevler kısa sürede 3 binaya daha sıçradı. Ekipler, çektikleri hortumlarla farklı noktalardan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yangın nedeniyle mahalle yoğun duman altında kaldı; çevredekiler, yüzlerini kapatarak nefes almaya çalıştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

OYUNCU ŞEBNEM BOZOKLU'NUN EVİ HASAR GÖRDÜ

Ahşap binada çıkarak alevlerin yanındaki 3 binaya daha sıçradığı yangında aralarında oyuncu Şebnem Bozoklu'nunda evinin yer aldığı 4 bina hasar gördü. 2 bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına teslim olan ahşap binanın çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, alevlerin sardığı binanın bir anda çöktüğü, altındaki otomobilin ise büyük hasar aldığı görüldü.

