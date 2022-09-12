Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle! Süper Lig Beşiktaş Başakşehir maçı canlı yayın kanalı izle!

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. Haftasında Başakşehir ile yeşil sahada bir araya geliyor. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Beşiktaş Başakşehir maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve ilk 11 detayları şöyle;
BEŞİKTAŞ XI: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Gedson, Salih, Muleka, N'Koudou, Weghorst.
BAŞAKŞEHİR XI: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny