Beşiktaş – Bosna Sarajevo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Basketbol hazırlık maçına çıkıyor!

Giriş Tarihi: 12.9.2025 12:00

Beşiktaş GAİN, hazırlık dönemi kapsamında Dubai Turnuvası’na katılıyor. Siyah-beyazlılar, turnuvanın ilk maçında KK Bosna Sarajevo ile karşılaşacak. Basketbolseverler “Beşiktaş – Bosna Sarajevo maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak, hangi platformdan canlı izlenecek?” sorularının yanıtını arıyor. İşte maçın tarih ve saat bilgisi ile turnuva kapsamındaki diğer karşılaşmalar…

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Basketbol Takımı, uluslararası arenada kendini denemeye devam ediyor. Katılacağı Dubai Turnuvası'nda güçlü takımlarla karşılaşacak olan Siyah-Beyazlı ekip, ilk maçında KK Bosna Sarajevo ile mücadele edecek. Hem takımın form durumu hem de taraftar heyecanı açısından büyük önem taşıyan bu maç için "Beşiktaş Bosna Sarajevo maçı ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemde.

BEŞİKTAŞ GAİN - BOSNA SARAJEVO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN ile KK Bosna Sarajevo arasındaki karşılaşma, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 18.00'de başlayacak. Maç, Dubai Turnuvası kapsamında oynanacak.

Karşılaşma, Dubai'deki Sheikh Saeed Bin Maktoum Sports Hall salonunda düzenlenecek. Beşiktaş, turnuvada ayrıca BC Dubai Basketball ve CSKA Moskova ile de karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - BOSNA SARAJEVO MAÇI HANGİ KANALDA?

Resmi kaynaklarda, Beşiktaş GAİN – KK Bosna Sarajevo maçının hangi kanaldan ya da platformdan canlı yayınlanacağına dair açıklanma yapılmadı.

