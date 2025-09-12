Beşiktaş – Bosna Sarajevo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Basketbol hazırlık maçına çıkıyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş Basketbol Takımı, uluslararası arenada kendini denemeye devam ediyor. Katılacağı Dubai Turnuvası'nda güçlü takımlarla karşılaşacak olan Siyah-Beyazlı ekip, ilk maçında KK Bosna Sarajevo ile mücadele edecek. Hem takımın form durumu hem de taraftar heyecanı açısından büyük önem taşıyan bu maç için "Beşiktaş Bosna Sarajevo maçı ne zaman, saat kaçta, maç hangi kanalda yayınlanacak?" soruları gündemde.