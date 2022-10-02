Süper Lig'in 8. Haftasında derbi ateşi Beşiktaş - Fenerbahçe maçıyla yanacak. Lig puan durumu sıralamasında aralarında 1 puan bulunan iki takım arasındaki kıran kırana derbi mücadelesini televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler BJK-FB derbi maçı canlı yayın izle detaylarını öğrenmek ve maçı izlemek isteyerek "Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
BJK - FB derbisi canlı yayın linki ve derbi maçı ilk 11 detayları şöyle;
Süper Lig 8. Hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
BJK - FB derbisini aşağıda yer alan link aracılığıyla maç başlama saatinden itibaren izleyebilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde bugün karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 35 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekti.
Rekabette 31'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 35 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.
Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
İki takım arasındaki son 35 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.
Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.