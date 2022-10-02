Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE
Giriş Tarihi: 2.10.2022 21:49 Son Güncelleme: 2.10.2022 21:51

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

Süper Lig’in 8. Haftası derbi mücadelesine sahne oluyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçı için yeşil sahada bir araya geliyor. Son 5 haftada ev sahibi siyah-beyazlılar 3 galibiyet, tek mağlubiyet ve beraberlik kazanarak 14 puanla 6. sırada yer alırken, sarı-lacivertliler 4 galibiyet ve tek mağlubiyet alarak 13 puanla 7. sırada bulunuyor. Öte yandan BJK-FB derbi maçı canlı yayın bilgilerine erişmek isteyenler yoğun olarak “Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. (2 Ekim 2022 Pazar) Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11 detayları.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

Süper Lig'in 8. Haftasında derbi ateşi Beşiktaş - Fenerbahçe maçıyla yanacak. Lig puan durumu sıralamasında aralarında 1 puan bulunan iki takım arasındaki kıran kırana derbi mücadelesini televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler BJK-FB derbi maçı canlı yayın izle detaylarını öğrenmek ve maçı izlemek isteyerek "Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA | BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇI CANLI İZLE

BJK - FB derbisi canlı yayın linki ve derbi maçı ilk 11 detayları şöyle;

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ XI:Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele, Redmond, Muleka, Weghorst

FENERBAHÇE XI: Altay, Ferdi, Serdar A., Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Valencia, Pedro

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 8. Hafta Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

BJK - FB DERBİSİ CANLI İZLE

BJK - FB derbisini aşağıda yer alan link aracılığıyla maç başlama saatinden itibaren izleyebilirsiniz.

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/besiktas-fenerbahce-v15?autoplay=True

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

BJK - FB DERBİSİ SON DAKİKA

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde bugün karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 35 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekti.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

Rekabette 31'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 35 randevuda, öne geçen takım, sahadan yalnızca 3 kez mağlup ayrıldı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 20 kez kazandı, 11 kez berabere kaldı. İki ekip arasındaki 1 müsabaka ise golsüz sona erdi.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

ÖNE GEÇEN TAKIMIN YENİLDİĞİ MAÇLAR

Bu süre içinde 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen, Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.

2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide ise Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle 3-2 mağlup oldu.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

FENERBAHÇE 20, BEŞİKTAŞ 14 MAÇTA ÖNE GEÇTİ

İki takım arasındaki son 35 karşılaşmada Fenerbahçe 20, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece bir müsabaka golsüz bitti.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE

Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 14'ünü kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.

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Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı CANLI İZLE! Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı yayın izle! BJK - FB BEİN SPORTS CANLI İZLE
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