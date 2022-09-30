Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginliğe dokuz gözaltı: Satırlı holigan da yakalandı…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay geçtiğimiz Perşembe gecesi saat 00.40 sıralarında Beşiktaş İlçesi'ndeki Vodafone Park Stadı çevresinde meydana geldi. Pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi'ne iki gün kala maçın oynanacağı stat çevresine gelen bir grup taraftar, karşı takımın taraftarlarıyla tartıştı.

Derbi öncesi gerginliğe dokuz gözaltı… Satırlı holigan da yakalandı… | Video

Kavga çıktı ve iddialara göre iki kişi yaralandı. Hemen soruşturma açıldı. İnceleme başlatan İstanbul Polisi; elinde satırla stat çevresine geldiği saptanan Y.A.'nın da aralarında olduğu ve olaya karışan toplam dokuz kişiyi gözaltına aldı. Sekiz kişi, haklarında yapılan yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Y.A. ise "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Kasten Yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya karışan dokuz kişi hakkında spor müsabakalarına giriş yasağı konuldu.