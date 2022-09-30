Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginliğe dokuz gözaltı: Satırlı holigan da yakalandı…
Giriş Tarihi: 30.9.2022 22:36 Son Güncelleme: 30.9.2022 23:03

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginliğe dokuz gözaltı: Satırlı holigan da yakalandı…

İstanbul’da Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi’ne iki gün kala maçın oynanacağı Vodafone Park Stadı’na gelen ve kavga eden dokuz taraftar gözaltına alındı. Elinde satır olan holigan da gözaltına alınanlar arasında.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginliğe dokuz gözaltı: Satırlı holigan da yakalandı…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay geçtiğimiz Perşembe gecesi saat 00.40 sıralarında Beşiktaş İlçesi'ndeki Vodafone Park Stadı çevresinde meydana geldi. Pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi'ne iki gün kala maçın oynanacağı stat çevresine gelen bir grup taraftar, karşı takımın taraftarlarıyla tartıştı.

Derbi öncesi gerginliğe dokuz gözaltı… Satırlı holigan da yakalandı… | Video

Kavga çıktı ve iddialara göre iki kişi yaralandı. Hemen soruşturma açıldı. İnceleme başlatan İstanbul Polisi; elinde satırla stat çevresine geldiği saptanan Y.A.'nın da aralarında olduğu ve olaya karışan toplam dokuz kişiyi gözaltına aldı. Sekiz kişi, haklarında yapılan yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı. Y.A. ise "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Kasten Yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya karışan dokuz kişi hakkında spor müsabakalarına giriş yasağı konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginliğe dokuz gözaltı: Satırlı holigan da yakalandı…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA