Beşiktaş GAİN - Ratiopharm Ulm maçı canlı izle: Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

EuroCup'ta bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken Beşiktaş GAİN, evinde Ratiopharm Ulm'u ağırlayarak gruptaki 9. galibiyetini almayı hedefliyor. Akatlar'daki Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan bu önemli müsabaka, siyah-beyazlı ekibin gruptaki üçüncülük koltuğunu sağlamlaştırması açısından kritik önem taşıyor. Maçın başlama düdüğüyle birlikte basketbolseverler ekran başına kilitlenmiş durumda olacak. İşte, Beşiktaş - Ulm maçı canlı izle:
Maç Tarihi: 6 Ocak 2026 Salı (Bugün)
Maç Saati: 20:00
Yer: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi (Akatlar)
Yayın Kanalı: TRT Spor (Şifresiz)
Beşiktaş'ın bu kritik EuroCup mücadelesini şu platform üzerinden canlı ve kesintisiz takip edebilirsiniz: