Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş rövanş maçı için geri sayım!

Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı taraftarın takvimlerinde işaretlendi. Avrupa'da Konferans Ligi yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz deplasmandan avantajlı çıkması halinde tur biletini evinde alması kolaylaşacak. Ole Gunnar Solskjær yönetimindeki takımda heyecan dorukta. Peki, Beşiktaş - Lausanne maçı hangi tarihte oynanacak?
UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. karşılaşmasında oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak.