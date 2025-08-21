Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş rövanş maçı için geri sayım!
Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş rövanş maçı için geri sayım!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ikinci maçını evinde oynayacak. Tüpraş Stadyumu'nun sahne olacağı rövanşta tur biletini almaya çalışacak siyah beyazlılarda Tammy Abraham transferi dikkat çekiyor. Lausanne Sport'u elemesi halinde gruplara adını yazdıracak Kara Kartal ilk maçta avantaj hedefinde. Peki; Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Beşiktaş rövanş maçı tarihi hakkında merak edilenler:

Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı taraftarın takvimlerinde işaretlendi. Avrupa'da Konferans Ligi yoluna devam etmek isteyen temsilcimiz deplasmandan avantajlı çıkması halinde tur biletini evinde alması kolaylaşacak. Ole Gunnar Solskjær yönetimindeki takımda heyecan dorukta. Peki, Beşiktaş - Lausanne maçı hangi tarihte oynanacak?

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. karşılaşmasında oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Tüpraş Stadyumu'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lausanne Sport ilk maçı S Sport ekranlarından yayımlanıyor. İkinci maç için de gözler bu şifreli kanala yönelmiş durumda.

Beşiktaş Lausanne Sport'u elemesi halinde Konferans Ligi gruplarına adını yazdıracak. Grupların kura çekimi ise UEFA tarafından belirlenen tarihte gerçekleşecek ve siyah beyazlıların rakibi ortaya çıkacak.

Beşiktaş - Lausanne maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş rövanş maçı için geri sayım!
