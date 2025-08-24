Haberler Yaşam Haberleri BEŞİKTAŞ - LAUSANNE MAÇI RÖVANŞ MAÇI | Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.8.2025 10:29

UEFA Avrupa sahnesinde yoluna devam eden Beşiktaş, rövanş mücadelesinde İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında 1-1'lik skorla berabere kalan siyah-beyazlılar, ikinci maçında galibiyet alarak avantajı eline almak istiyor. Peki, Beşiktaş - Lausanne rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa kupalarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, rövanş maçında Lausanne'ı ağırlayarak tur için sahaya çıkacak. Kritik mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler ise yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Lausanne rövanş karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Beşiktaş - Lausanne maçının detayları...

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport maçı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - LAUSANNE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Beşiktaş - Lausanne Sport rövanş maçı Show TV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Lausanne Sport'u elemesi halinde Konferans Ligi gruplarına adını yazdıracak. Grupların kura çekimi ise UEFA tarafından belirlenen tarihte gerçekleşecek ve siyah beyazlıların rakibi ortaya çıkacak.

