Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte Beşiktaş'ın St.Patrick's karşısında tur atlama ihtimalleri
Giriş Tarihi: 14.8.2025 15:08

Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte Beşiktaş'ın St.Patrick's karşısında tur atlama ihtimalleri

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Patrick’s ile karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi deplasmanda 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, tur kapısını araladı. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesinde “Beşiktaş nasıl tur atlar?” sorusu futbolseverlerin gündeminde yer aldı. İşte Beşiktaş’ın St. Patrick’s karşısındaki tur atlama ihtimalleri.

Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte Beşiktaş’ın St.Patrick’s karşısında tur atlama ihtimalleri

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, St. Patrick's ile rövanş mücadelesine çıkıyor. Deplasmanda oynanan ilk maçı 4-1'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, avantajını İstanbul'da korumak istiyor. Taraftarlar, Tüpraş Stadı'ndaki maç öncesinde "Beşiktaş nasıl tur atlar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte olası Beşiktaş'ın St. Patrick's karşısında tur atlama ihtimalleri.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Beşiktaş – St. Patricks rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, TSİ 21.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma HT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilecek.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.

İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Paulista, Uduokhai, Emrecan Terzi, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Muçi, Joao Mario, Abraham.

St. Patrick's: Anang, Redmond, Grivosti, McClelland, McLaughlin, Lennon, Leavy, Crowe-Baggley, Melia, Mulraney, Power.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte Beşiktaş'ın St.Patrick's karşısında tur atlama ihtimalleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz