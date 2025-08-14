Beşiktaş nasıl tur atlar? İşte Beşiktaş’ın St.Patrick’s karşısında tur atlama ihtimalleri

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, St. Patrick's ile rövanş mücadelesine çıkıyor. Deplasmanda oynanan ilk maçı 4-1'lik skorla kazanan siyah-beyazlılar, avantajını İstanbul'da korumak istiyor. Taraftarlar, Tüpraş Stadı'ndaki maç öncesinde "Beşiktaş nasıl tur atlar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte olası Beşiktaş'ın St. Patrick's karşısında tur atlama ihtimalleri.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Beşiktaş – St. Patricks rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, TSİ 21.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Karşılaşma HT Spor ekranlarından şifresiz olarak takip edilecek.
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.
İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.
Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.