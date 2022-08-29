Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11
Giriş Tarihi: 29.8.2022 14:57 Son Güncelleme: 29.8.2022 14:58

Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Yeni sezona iddialı başlayan Beşiktaş evinde Sivasspor’u ağırlıyor. 4. Hafta fikstürünün kapanışı olacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Yiğidolar zorlu deplasmanda Kara Kartal’ın misafiri olarak Süper Lig mücadelesi verecek. Maçın canlı yayın saati ve tarihinin yanı sıra Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda sorusu yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, canlı yayın şifresiz mi? İşte yanıtlar…

Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

Beşiktaş Sivasspor maçı için heyecan başladı. Siyah beyazlılar Vodafone Park'ta kırmızı beyazlıları ağırlıyor. Sivasspor galibiyet bekleyişine deplasmanda son vermek istiyor. Beşiktaş ise yeni transferi Dele Alli'yi görücüye çıkaracak. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, Süper Lig 4. Hafta Beşiktaş Sivasspor hakkında merak edilenler…

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta oynanacak heyecanlı karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

29 Ağustos 2022 (bugün) oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.

HANGİ KANALDA?

Süper Lig maçları beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Alli, Muleka, Nkoudou, Weghorst

Sivasspor: Ali, Murat, Uğur, Appindangoye, Keita, Caner, N'Jie, Charisis, Hakan, Gradel, Yatabare

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Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11
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