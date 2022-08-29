Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11

Beşiktaş Sivasspor maçı için heyecan başladı. Siyah beyazlılar Vodafone Park'ta kırmızı beyazlıları ağırlıyor. Sivasspor galibiyet bekleyişine deplasmanda son vermek istiyor. Beşiktaş ise yeni transferi Dele Alli'yi görücüye çıkaracak. Peki, Beşiktaş Sivasspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte, Süper Lig 4. Hafta Beşiktaş Sivasspor hakkında merak edilenler…
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Vodafone Park'ta oynanacak heyecanlı karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
29 Ağustos 2022 (bugün) oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.
HANGİ KANALDA?
Süper Lig maçları beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.