Beşiktaş’ın Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi küfürlü yorumu affetmedi

Ünlü iş insanı ve aynı zamanda Beşiktaş'ın eski başkanı olan Ahmet Nur Çebi, hakkında küfürlü yorumda bulunan bir sosyal medya kullanıcısıyla davalık oldu. iddiaya göre hakkında küfürlü yorumu görünce çılgına dönen ünlü iş adamı, soluğu savcılıkta aldı.

ESKİ BAŞKAN KÜFÜRLÜ YORUMU YARGIYA TAŞIDI

İddiaya göre Beşiktaş'ın eski başkanı Çebi hakkında şahsi sosyal medya hesabından "s. g. Ahmet Nur Çebi s. g." şeklinde paylaşım yapan Erdem M. ve ünlü iş insanı yargı önünde karşı karşıya geldi. Eski başkanın şikayeti üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

"BİR ANLIK SİNİRLE SÖYLEDİM"

Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli Erdem M., atılı suçlamayı kabul ettiğini, müştekiyi tanımadığını, bir anlık sinirle söz konusu paylaşımı yaptığını ileri sürdü. Savcılık dosyayı tarafların uzlaşma ihtimaline binaen Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Ancak ünlü iş insanı Ahmet Nur Çebi, hakkında yapılan küfürlü yorumu affetmeye yanaşmadı, taraflar uzlaşamadı.

UZLAŞMADI, DAVALIK OLDU

Savcılık, tarafların uzlaşmaması üzerine şüpheli Erdem M.'nin söz konusu yorumda hakaret ve küfür içeren ifadelere yer verdiğini, bu nedenle müştekiye yönelik "Hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Eski başkan ve takipçisi davalık oldu.