Beşiktaş - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş rövanş maçı bilet satışı bekleniyor!

Giriş Tarihi: 9.8.2025 11:18 Son Güncelleme: 9.8.2025 11:26

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, İrlanda deplasmanında St. Patrick's Athletic karşısında sergilediği etkileyici performansla süreci avantajlı başlattı. Şimdi sıra, kendi evinde tur kapısını aralamaya geldi. Karşılaşma, siyah beyazlılar için sezonun ilk kritik dönemeçlerinden biri olacak. Beşiktaş rövanş maçı bilet fiyatları ve satışı taraftarın gündeminde. Peki; Beşiktaş - St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi yoluna devam ediyor. St. Patrick's deplasmanından farklı galibiyetle dönen Kara Kartal rövanşa hazırlanıyor. Aynı heyecan, Tüpraş Stadyumu'nda yaşanacak. Kazanılan avantaj, turu geçmek adına moral dolu bir sinyal. Siyah-beyazlı ekibin gözleri, şimdi iç sahaya çevrilmiş durumda. İşte, Beşiktaş - St. Patricks rövanş maçına dair merak edilenler:

BEŞİKTAŞ AVANTAJI YAKALADI!

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, St. Patrick's deplasmanına konuk oldu. Dublin, İrlanda'da oynanan ilk maçtan 4-1 galibiyetle dönene siyah beyazlılarda golleri Joao Mario ve Tammy Abraham kaydetti.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – St. Patrick's rövanş maçı, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü, TSİ 21.00'de İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRİCK'S RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Eşleşmenin ilk maçı S Sport ekranlarından yayımlandı. Rövanş için de gözler aynı kanala çevrildi.

Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş St. Patrick's takımını geçerse Astana - Lausanne eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

BİLET SATIŞI NE ZAMAN?

Maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde Beşiktaş'tan duyuru gelmesi bekleniyor.

