Beşiktaş - St. Patrick’s maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş rövanş maçı bilet satışı bekleniyor!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi yoluna devam ediyor. St. Patrick's deplasmanından farklı galibiyetle dönen Kara Kartal rövanşa hazırlanıyor. Aynı heyecan, Tüpraş Stadyumu'nda yaşanacak. Kazanılan avantaj, turu geçmek adına moral dolu bir sinyal. Siyah-beyazlı ekibin gözleri, şimdi iç sahaya çevrilmiş durumda. İşte, Beşiktaş - St. Patricks rövanş maçına dair merak edilenler:
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, St. Patrick's deplasmanına konuk oldu. Dublin, İrlanda'da oynanan ilk maçtan 4-1 galibiyetle dönene siyah beyazlılarda golleri Joao Mario ve Tammy Abraham kaydetti.
Eşleşmenin ilk maçı S Sport ekranlarından yayımlandı. Rövanş için de gözler aynı kanala çevrildi.
Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında turu geçen takım adını play-off turuna yazdıracak. Beşiktaş St. Patrick's takımını geçerse Astana - Lausanne eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Maç biletleri henüz satışa çıkmadı. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde Beşiktaş'tan duyuru gelmesi bekleniyor.