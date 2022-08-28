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Giriş Tarihi: 28.8.2022 07:50 Son Güncelleme: 28.8.2022 08:12

Beşiktaş'ın amigosu öldürülmüştü! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki (AVM) kafede Beşiktaş tribünlerinin amigosu Seyit Subaşı'nın öldürüldüğü cinayetin nedeni belli oldu. Olay anına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beşiktaş’ın amigosu öldürülmüştü! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve 4 kurşunla öldürdüğü belirlenen şüpheli Mustafa Yaşar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin verdiği ifadesinde; "Maç sırasında küfür etti.



Lavaboda yüzüme tükürdü. Parkta görüşelim dedi gittim 2 el sıktı araya girenler oldu isabet etmedi. AVM'de ateş ettim" dediği öğrenildi. Olay anına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirlendi.

Bayramapaşa'da bir AVM de akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kafede oturan Beşiktaş Amigosu Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Yaşar (33), elindeki tabancayla olay yerine 50 metre uzakta yakalanarak gözaltına alındı.

"YÜZÜME TÜKÜRDÜ"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mustafa Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde; "Beşiktaş Karagümrük maçı sırasında aramızda tartışma çıktı.



Bana anneme küfür etti. Lavaboda yüzüme tükürdü maç çıkışı parkta görüşelim dedi. Bana iki el ateş etti ama isabet etmedi. Araya girenler oldu. AVM'de gördüm ailesi içeri girdi o kafede oturuyordu. Yanına gittim ateş ettim" dediği iddia edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanırken Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması çok yönlü olarak sürüyor. Öte yandan olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Kafedeki saldırıda şüphelinin gelip ateş ettiği anlar görülüyor.

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Beşiktaş'ın amigosu öldürülmüştü! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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