Beşiktaş’ın amigosu öldürülmüştü! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı





Bana anneme küfür etti. Lavaboda yüzüme tükürdü maç çıkışı parkta görüşelim dedi. Bana iki el ateş etti ama isabet etmedi. Araya girenler oldu. AVM'de gördüm ailesi içeri girdi o kafede oturuyordu. Yanına gittim ateş ettim" dediği iddia edildi.