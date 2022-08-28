Beşiktaş’ın amigosu öldürülmüştü! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve 4 kurşunla öldürdüğü belirlenen şüpheli Mustafa Yaşar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin verdiği ifadesinde; "Maç sırasında küfür etti.
Lavaboda yüzüme tükürdü. Parkta görüşelim dedi gittim 2 el sıktı araya girenler oldu isabet etmedi. AVM'de ateş ettim" dediği öğrenildi. Olay anına dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirlendi.
Bayramapaşa'da bir AVM de akşam saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kafede oturan Beşiktaş Amigosu Seyit Subaşı (43), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Subaşı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Subaşı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Yaşar (33), elindeki tabancayla olay yerine 50 metre uzakta yakalanarak gözaltına alındı.
"YÜZÜME TÜKÜRDÜ"
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mustafa Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde; "Beşiktaş Karagümrük maçı sırasında aramızda tartışma çıktı.
Bana anneme küfür etti. Lavaboda yüzüme tükürdü maç çıkışı parkta görüşelim dedi. Bana iki el ateş etti ama isabet etmedi. Araya girenler oldu. AVM'de gördüm ailesi içeri girdi o kafede oturuyordu. Yanına gittim ateş ettim" dediği iddia edildi.