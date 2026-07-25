Beşiktaş’ın eski taraftar liderine saldırıda 7 tutuklama

İstanbul Beşiktaş'a bağlı Gayrettepe Mahallesi'nde taraftar oluşumu Çarşı'nın 'Deplasman Kartalları' adı verilen grubunun eski tribün liderlerinden Kemal Ulhanlı'ya (50) yönelik 10 Temmuz günü gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 7 şüpheli tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Ulhanlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

3 BOŞ KOVAN

Olay yeri incelemelerinde 3 adet boş kovan bulunurken ifadesine başvurulan E.K. (15) silah seslerinin ardından siyah kıyafetli ve maskeli bir kişinin koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi. Kağıthane'deki bir sitenin otoparkında bulunan olayda kullanılan motosiklette Hamza T.'ye (19) ait parmak izi bulundu. Motosikleti Hamza T.'nin kullandığı, silahı ise Onur T.'nin (26) kullandığı tespit edildi. Saldırının ardından şüphelilerin ikinci bir motosiklet ve kiralık otomobille hareket ettiği tespit edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda Eren K., Eray Ç., Derya Ö., Nuran Ö., Abdulsamet K., Mustafa K. ve Hamza T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa K. ile Hamza T.'nin ifadelerine göre saldırıyı Fuat U. (25) organize etti, silahı ise Onur T. kullandı. 7 şüpheli tutuklandı.

ŞÜPHELİLERİN 51 KAYDI VAR

Diğer yandan firari tetikçi Onur T.'nin 23, Fuat U.'nun ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerden Eren K.'nin ise 6, Eray Ç.'nin 3, Abdulsamet K.'nin 7, Mustafa K.'nin toplam 2 ve Hamza T.'nin 4 suç kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Kemal Ulhanlı'nın ise 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Onur T. ile Fuat U.'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.